Leonardo DRS verso Wall Street, IPO entro fine marzo

Titta Ferraro 26 febbraio 2021 - 18:46

MILANO (Finanza.com)

Come da attese Leonardo ha annunciato di aver depositato presso la SEC il documento relativo a una proposta di offerta pubblica iniziale (IPO) di una quota di minoranza delle sue azioni ordinarie della sua controllata Leonardo DRS ("DRS"). Tutte le azioni ordinarie oggetto dell'offerta saranno collocate da Leonardo US Holding, società statunitense interamente controllata da Leonardo. Il numero di azioni ordinarie da collocare e la fascia di prezzo del collocamento non sono ancora stati determinati. Leonardo DRS intende richiedere l’ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie al New York Stock Exchange con il simbolo "DRS". Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro la fine di marzo 2021, ed è soggetto, tra l'altro, al completamento del processo di verifica della SECe a condizioni di mercato favorevoli. Al termine del collocamento Leonardo US Holding deterrà una quota di maggioranza nel capitale di Leonardo DRS."Oggi annunciamo un passo importante nello sviluppo strategico di Leonardo, con la proposta di quotare una percentuale minoritaria di Leonardo DRS al New York Stock Exchange. Mantenendo una quota di maggioranza continueremo ad avere una significativa esposizione in questo mercato strategicamente importante, continuando a far leva sulle relazioni consolidate a beneficio di tutti i business di Leonardo” ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo.Goldman Sachs & Co. LLC., BofA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC agiranno in qualità di lead book-running manager e Barclays, Citigroup, Credit Suisse, e Morgan Stanley agiranno in qualità di book-running manager dell'offerta. Mediobanca agisce in qualità di financial advisor per Leonardo.