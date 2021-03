Italgas accordo con australiana Jemena focalizzato su gestione dei sistemi distributivi

Redazione Finanza 8 marzo 2021 - 14:57

Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, e Frank Tudor, managing director di Jemena, società australiana attiva nel settore delle infrastrutture energetiche, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione volto allo scambio di conoscenze ed esperienze nella gestione delle reti, con un focus particolare su innovazione tecnologica e decarbonizzazione. Complessivamente, le due società forniscono gas a oltre 9 milioni di clienti nei due Paesi. Nel dettaglio, l'accordo stipulato tra le società prevede un’attività di collaborazione e scambio di informazioni relativamente a soluzioni digitali per la trasformazione delle reti del gas in vettori e sistemi di stoccaggio di gas rinnovabili, quali idrogeno, biometano e metano sintetico; sistemi di Intelligent Metering, con focus su smart meter di ultima generazione, sensoristica integrata, impiantistica al servizio delle reti; customer experience, affidabilità e sicurezza del network di distribuzione con riferimento in particolare ai sistemi di monitoraggio per il contenimento delle emissioni fuggitive di metano.Le due società precisano che la partnership consentirà, inoltre, di confrontarsi sui rispettivi piani di sviluppo di tecnologie innovative, a cominciare dal Power to Gas. Entrambe le società, infatti, hanno messo in cantiere la realizzazione di progetti-pilota, rispettivamente nel Sud della Sardegna e a Sidney, per testare come il surplus di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili possa essere stoccato e movimentato sotto forma di gas rinnovabili, nonché l’uso degli stessi in ambito domestico, commerciale e di trasporto.