Ipo: Osai Automation System vola a +44% al debutto sull'AIM

Titta Ferraro 3 novembre 2020 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

E' riuscito a far prezzo il titolo Osai Automation System, al debutto oggi sull'AIM Italia di Piazza Affari. Il titolo Osai ha segnato un picco a 2,25 euro (+50% rispetto all'1,50 del prezzo di collocamento) per poi attestarsi in questi minuti a 2,16 euro (+44%).La società attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori ha raccolto forti consensi in sede di IPO con domanda 5 volte il quantitativo offerto.Si tratta della tredicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, che porta a 131 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia.In fase di collocamento OSAI ha raccolto 7,8 milioni di Euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 32,14% (36,90% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe) e la capitalizzazione è pari a circa 21 milioni di Euro.