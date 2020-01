Intesa Sanpaolo finanzierà fino a 50 miliardi nell'ambito del green deal

Titta Ferraro 16 gennaio 2020 - 17:39

MILANO (Finanza.com)

Il maxi-piano da mille miliardi di euro annunciato dall?UE vedrà per l'Italia la possibilità di attivare investimenti per 150 mld. Il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha precisato oggi che la banca è pronta a fare la sua parte. "Siamo in grado di garantire 50 miliardi per investimenti nella green economy (sui 150 miliardi possibili in Italia), dimostrando nei fatti che in Italia si torna a fare investimenti", sono state le parole di Messina, intervenuto oggi a Milano alla presentazione dei progetti di Intesa Sanpaolo in materia di sostenibilità.Nella giornata sono state presentate due nuove iniziative per l’accesso al credito rivolte alle madri lavoratrici e alle persone che hanno difficoltà a raggiungere la pensione, con un focus sui giovani e sulla cultura. Sono 15 mila i giovani che negli anni hanno ottenuto finanziamenti da Intesa Sanpaolo per i propri studi universitari, destinati ad aumentare grazie al prestito senza garanzie ‘per Merito’ avviato a fine febbraio 2019.