Intesa Sanpaolo: UBI Banca sale al 100% di Aviva Vita, esborso di 400 mln

Titta Ferraro 23 novembre 2020 - 16:54

MILANO (Finanza.com)

UBI Banca, passata nei mesi scorsi sotto il controllo del gruppo Intesa Sanpaolo, ha raggiunto un accordo con Aviva Italia Holding e Aviva Italia per l’acquisto della quota dell’80% posseduta da queste ultime nella joint venture Aviva Vita, al prezzo di circa 400 milioni di euro.L’acquisto da parte di UBI Banca delle quote di Aviva Vita, si legge in una nota, precorre di 6 mesi la scadenza naturale dell’esclusiva prevista dagli accordi di distribuzione in essere tra UBI Banca e Aviva e­ permetterà la distribuzione anticipata, nella rete di filiali UBI Banca, di prodotti Intesa Sanpaolo Vita, rafforzandone il ruolo di leader di settore in Italia.UBI Banca distribuisce polizze vita (ramo I, III e V) attraverso 3 differenti compagnie: Aviva Vita (joint venture con il Gruppo Aviva, che ne controlla l’80%), Lombarda Vita (joint venture con Il Gruppo Cattolica, che ne controlla il 60%) e BAP Vita, compagnia captive interamente controllata. Tali accordi commerciali prevedono in via esclusiva la distribuzione dei prodotti, con scadenza al 30 giugno 2021."L’operazione costituisce un significativo passaggio nel processo d’integrazione di UBI Banca in Intesa Sanpaolo", rimarca la nota dell'istituto bergamasco passato sotto il controllo di Intesa Sanpaolo.