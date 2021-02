Intesa Sanpaolo, S&P loda resilienza profitti ed efficienza operativa

Titta Ferraro 6 febbraio 2021 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

S&P Global Ratings sottolinea come i risultati 2020 di Intesa Sanpaolo, resi noti ieri, rafforzano "la convinzione che il merito di credito della banca benefici del suo approccio prudente e proattivo sulla gestione del rischio e dei punti di forza del suo modello di business in confronto ai concorrenti domestici". S&P rimarca come nel quarto trimestre del 2020 Intesa abbia ulteriormente rafforzato le proprie riserve per perdite su crediti."I risultati dell'intero anno - prosegue il report di S&P - hanno inoltre confermato la nostra opinione sulla forte resilienza degli utili di Intesa grazie al suo modello di business diversificato e alla sua efficienza operativa, migliore di quella dei peers domestici e strettamente allineata a quella di grandi banche commerciali simili in Europa. Ciò mette Intesa in una posizione favorevole per far fronte alle sfide che i tassi di interesse bassi per lungo termine pongono al suo modello di business, come per molte altre banche europee".