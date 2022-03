Interpump, approvato il bilancio sul 2021: crescita positiva per il Gruppo

Luca Losito 18 marzo 2022 - 18:16

MILANO (Finanza.com)

Nel 2021 le vendite nette sono state pari a 1.604,3 milioni di euro, in crescita del 23,9% rispetto ai 1.294,4 milioni di euro del precedente esercizio: nel dettaglio delle divisioni operative del Gruppo, la divisione Olio ha registrato una crescita del 28,6% mentre la divisione Acqua del 13,9%.Da un punto di vista organico il Gruppo ha registrato un incremento del 20,1%, con le divisioni Olio e Acqua rispettivamente in crescita del 22,8% e del 14,4%. Il margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari a 379,8 milioni di euro, in crescita del 29,1% rispetto ai 294,1 milioni di euro dell’esercizio 2020 con una incidenza sulle vendite che è stata pari a 23,7% rispetto al 22,7% registrato nel precedente esercizio.L’utile netto consolidato dell’esercizio è stato pari a 198,6 milioni di euro, in aumento del 14,6% rispettoai 173,3 milioni del 2020.