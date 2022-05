Imprese, frenata del Pil a inizio 2022: bene l'agricoltura, stazionaria l'industria e calo servizi

Luca Losito 10 maggio 2022 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

Nel primo trimestre, il Pil italiano ha segnato, in base alla stima preliminare, una contrazione (-0,2%) che riflette l’aumento del valore aggiunto dell’agricoltura, la stazionarietà di quello dell’industria e la diminuzione nei servizi. Ad analizzare il trend è la nota mensile dell'Istat.Dal lato della domanda, vi è stato un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo di quella estera netta. La crescita acquisita per il 2022 è pari al 2,2%. A marzo, l’indice destagionalizzato della produzione industriale è rimasto invariato, a sintesi di un sostenuto aumento congiunturale per l’energia (+2,7%), di una crescita più moderata per i beni di consumo (+1,0%) e quelli strumentali (+0,4%) e di una flessione per i beni intermedi (-0,7%).