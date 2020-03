Illimity: raggiunti 3 mld di attivi nel 2019, acquisizione del residuo 30% di It auction

simone borghi 6 marzo 2020 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

Nel corso del 2019, primo anno di attività della banca, illimity ha raggiunto significativi risultati, rispettando tutte le scadenze e gli obiettivi strategici previsti dal piano. Nel corso dell’anno è stata, infatti, completata la costruzione di illimity e sono state avviate iniziative strategiche ulteriori rispetto a quelle previste dal piano. Nel primo anno di attività sono stati raggiunti 3 miliardi di euro di attivi, con risultato netto positivo nel quarto trimestre. L’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio include la proposta di destinazione della perdita, pari a 16,1 milioni di euro a livello consolidato per l’anno 2019, per la quale si propone il riporto a nuovo nell’esercizio successivo.Il cda di illimity ha inoltre approvato un’operazione straordinaria per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di IT Auction mediante acquisizione del residuo 30%, quota oggi detenuta tramite il veicolo Core sostanzialmente dai soci che hanno ceduto alla Banca il 70% sulla base dell’accordo annunciato a giugno 2019. L’operazione è finalizzata ad acquisire il controllo totalitario della società e procedere alla sua piena integrazione nel gruppo bancario illimity. Con questa acquisizione, illimity ha dato vita al primo operatore specializzato nei crediti distressed corporate con una logica end-to-end distintiva grazie alla capacità di coprire l’intera catena del valore nella gestione dei crediti deteriorati, dall’acquisizione alla gestione fino alla miglior cessione sul mercato dei beni collegati a tali crediti.