Illimity e Microsoft: partnership triennale per lo sviluppo congiunto di nuove soluzioni

Alessandra Caparello 30 maggio 2019 - 15:07

MILANO (Finanza.com)

Illimity, startup bancaria guidata dall’AD Corrado Passera, è la prima banca italiana cloud native. Annunciata oggi in occasione del Microsoft Innovation Summit alla presenza del CEO Satya Nadella una partnership strategica con l’azienda di Redmond.Dopo aver adottato il cloud come piattaforma abilitante di tutti i processi core grazie alla partnership con Microsoft, ora Illimity continuerà a lavorare insieme a Microsoft nei prossimi tre anni per lo sviluppo congiunto di nuove soluzioni.