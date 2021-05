Health Italia: 4aim raggiunge il 3,11% di partecipazione nel capitale sociale

Daniela La Cava 19 maggio 2021 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Health Italia, tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha annunciato che 4Aim Sicaf ha raggiunto il 3,11% di partecipazione nel capitale sociale della società."Il superamento della soglia del 3%, nel capitale di Health Italia, da parte di un importante investitore istituzionale del panorama nazionale quale è 4Aim, oltre ad essere motivo di orgoglio per noi, è sicuramente un segnale molto importante da parte del mercato finanziario che crede nel nostro modello di business, e sta apprezzando la nostra strategia di crescita anche rinforzata dal positivo andamento dei dati di fine 2020", ha commentato Massimiliano Alfieri, ceo di Health Italia. Per Giovanni Natali, a.d. di 4Aim, "con questo livello di partecipazione consolidiamo uno storico rapporto di fiducia nel modello di business e stima nel management".