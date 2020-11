Generali tonica sul Ftse Mib, Credit Suisse alza stime e prezzo obiettivo

Titta Ferraro 20 novembre 2020 - 16:44

MILANO (Finanza.com)

Giornata positiva a Piazza Affari per il titolo Generali che sale dello 0,78% a quota 14,18 euro, sostanzialmente in linea con i guadagni che sta mettendo a segno il Ftse Mib. Oggi gli analisti di Credit Suisse hanno rivisto al rialzo la valutazione sul Leone di Trieste a 14 euro dai 12,50 euro indicati in precedenza. Credit Suisse, che conferma il rating underperform, ha rivisto le stime sull'EPS 2020 del 4% alla luce dei risultati a livello operativo migliori delle attese nei primi 9 mesi dell'anno.