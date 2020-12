Generali e Accenture: al via una joint-venture per accelerare la trasformazione digitale

simone borghi 16 dicembre 2020 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Generali e Accenture hanno costituito una joint-venture (GOSP – Group Operations Service Platform) per accelerare la strategia di innovazione e digitalizzazione del Gruppo attraverso il Cloud e le piattaforme condivise. Oltre a partecipare con una quota azionaria pari al 5%, Accenture metterà a disposizione di GOSP un team di 40 risorse dedicate, con know-how specifico di trasformazione, change management e innovazione e con un focus su cloud, intelligenza artificiale e big data. GOSP realizzerà progetti e soluzioni volti ad accelerare la digitalizzazione dei processi aziendali e l’adozione di un modello centrato sul Cloud, in grado di migliorare la collaborazione all’interno dei diversi ambiti del Gruppo - distribuzione (agenzia), direzionali (sistemi di portafoglio) e interni (sistemi di gestione) - anche attraverso un’infrastruttura comune e un know-how condiviso. Le innovazioni introdotte da GOSP, tra cui una governance più centralizzata, permetteranno di conseguire importanti risultati operativi ed economici per il Gruppo, in particolare sinergie di costo e il miglioramento dei principali livelli di servizio, in linea con le aspettative digitali di clienti, agenti e dipendenti.