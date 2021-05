Generali: Equita alza target del 3% a 19 euro

Daniela La Cava 19 maggio 2021 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

Generali resta sotto la lente degli analisti all'indomani della pubblicazione dei conti trimestrali e della conference call. Gli esperti di Equita confermano la raccomandazione hold sul titolo del gruppo assicurativo di Trieste ma alzano del 3% a 19 euro il prezzo obiettivo. Tra i feedback della call Equita si è soffermata sul "solido andamento nell’asset management e sulla buona tenuta del new business margin"."I risultati primo trimestre 2021 hanno fornito buone indicazioni sulla traiettoria di crescita dell'`asset management e sulla capacità di Generali di difendere la profittabilità nel Vita nonostante un contesto di tassi che rimane sfavorevole e che continua a rimanere un headwind per il titolo", sottolineano gli analisti che hanno rivisto al rialzo le stime 2021-23 del 3% in media (per il periodo 2021-2022-2023 Eps è visto rispettivamente a 1,82 euro, 1,84 euro e 1,90 euro.