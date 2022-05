GPI: prorogato termini per acquisizione 75% di Tesi Elettronica e Sistemi Informativi

Daniela La Cava 16 maggio 2022 - 09:22

GPI ha annunciato di avere prorogato i termini per l'acquisizione del 75% del capitale sociale di Tesi Elettronica e Sistemi Informativi, con rispettive opzioni di Put & Call sul restante 25%. "A fronte dell'accettazione da parte dei cedenti pervenuta in data odierna, il termine per la data di ultimazione della due diligence e del signing è stato prorogato al 25 maggio 2022", si legge in una nota in cui si ricorda che il termine del closing resta fissato al 30 settembre 2022.