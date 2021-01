Ftse Mib scaccia i cali e sale di oltre 1%: rassicurazioni S&P su Italia, crisi non influenzerà (per ora) rating

Redazione Finanza 28 gennaio 2021 - 15:54

MILANO (Finanza.com)

Dopo una mattinata in calo, migliora il sentiment a Piazza Affari con Ftse Mib che cambia la direzione. Poco dopo l'avvio di Wall Street, il listino milanese avanza di oltre l'1% a 21.898 punti. In Italia la crisi politica resta in primo piano, con la seconda giornata di consultazioni. Proprio sul tema della crisi politica sono arrivate le rassicurazioni di S&P, secondo cui la crisi in corso non influenzerà per il momento il rating del credito sovrano del paese."Non credo che sia ancora qualcosa di particolarmente rilevante per la posizione politica in Italia. Ovviamente è qualcosa che stiamo monitorando", ha detto a Reuters Frank Gill, analista EMEA di S&P. “La nostra opinione è ancora che le elezioni anticipate non siano probabili. Quindi è probabile che arrivi, a nostro avviso, forse un governo tecnico o forse un terzo mandato per Conte con un rimpasto di governo e potenzialmente una composizione dei partiti leggermente diversa. Forse con il rientro di Renzi", ha aggiunto l'esperto precisando che "non è chiaro, ma non riteniamo sia immediatamente rilevante per la valutazione".