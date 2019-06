Ftse Mib interrompe striscia rialzi, banche al tappeto. Vola Leonardo

Titta Ferraro 24 giugno 2019 - 17:44

MILANO (Finanza.com)

Chiusura fiacca per Piazza Affari con il Ftse Mib che ha chiuso in calo dello 0,49% a quota 21.284 punti, interrompendo la striscia di 5 rialzi consecutivi che avevano permesso all'indice guida milanese di portare a oltre +8% il saldo da inizio mese.Dopo un avvio di giornata positivo, le vendite hanno progressivamente preso il sopravvento complice anche il cambio di rotta dei Btp. Lo spread si è allargato in chiusura fino a 247 punti base dopo che in avvio era sceso sotto i 240 pb.Male oggi le banche con -2% circa per UBI Banca, -1,66% Unicredit e circa -1% per Bper e Banco BPM. Ad appesantire il settore sul finale è la decisione del Fondo Interbancario di valutare l'intervento in Carige "con la disponibilità a valutare - nell'ambito dei propri organi e in coerenza con le disposizioni statutarie - proposte di intervento che prevedano la partecipazione degli attuali azionisti e di partners pubblici o privati".Tra i migliori invece Leonardo (+2,68%) e Juventus (+1,83%).