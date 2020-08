Ftse Mib in altalena sui dati PMI Francia e Germania

michele fanigliulo 21 agosto 2020 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari sull'altalena in scia ai dati manifatturieri francese e tedesco. L'uscita alle 9.15 di quello francese sotto le attese infatti aveva fatto virare in negativo il Ftse Mib, mentre quello tedesco sopra le attese ha riportato sulla parità l'indice.In particolare, in Francia, l'indice PMI sulle aspettative dei direttori degli acquisti delle aziende manifatturiere è inaspettatamente sceso in agosto a 49 da 52,4 di luglio, il consensus si aspettava un miglioramento a 53. Male anche quello relativo ai servizi. In Germania invece l'indice PMI manifatturiero (pubblicato alle 9.30) è salito a 53, da 51 di luglio e meglio delle attese ferme a 52,3. Il PMI Servizi è caduto a 50,8 da 55: attesa 55.Piazza Affari aveva aperto in positivo in scia ai nuovi massimi del Nasdaq 100 e per gli aggiornamenti del vaccino di Pfizer.