FlyLux, nasce il primo NFT by Fly Free Airways

Alessandra Caparello 14 marzo 2022 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

FlyLux è il primo e unico NFT - linkato a livello mondiale al settore dei Business Jet e del Turismo di Lusso - che restituisce subito l’investimento moltiplicato per 3. Lanciato da FlyFreeAirways, startup innovativa torinese, fondata da Francesco D’Alessandro, specializzata in Business Travel Management e Turismo Esperienziale, FlyLux conferma il crescente interesse per gli NFT, i “Non-Fungible Token”, cioè la nascita della cripto-arte, monete uniche che possono contenere file, audio, video, immagini, firme digitali e che possono essere creati in pochi click a bassissimo costo. Ma che per la loro unicità possono essere rivendute all’asta a molti più del prezzo di creazione, proprio come le opere d’arte.I NFT sono il modo con cui il mondo crypto crea la propria arte, sono cioè token unici al mondo e registrati sulla blockchain, che non possono essere duplicati come i Bitcoin. Sono pezzi unici che quindi non vengono regolarmente scambiati, ma al pari delle opere d’arte sono venduti all’asta e spesso a milioni di dollari, soprattutto quelli a firma di artisti famosi.