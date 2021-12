Fitch conferma rating Italgas a 'BBB+', outlook stabile. Potenziale acquisizione Depa valutata positivamente

Redazione Finanza 7 dicembre 2021 - 07:15

"L'agenzia di rating Fitch ha confermato oggi il merito di credito a lungo termine di Italgas, pari a BBB+ con Outlook stabile. La conferma del rating si basa sulle importanti prospettive di crescita del Gruppo Italgas nel periodo 2022-2027, nonostante le aspettative di una riduzione del WACC per il settore distribuzione gas a partire dal prossimo anno, come ribadito dal secondo documento di consultazione pubblicato da ARERA lo scorso 12 novembre"."Accanto a ciò, Fitch valuta positivamente la potenziale acquisizione di DEPA Infrastructure, in considerazione del fatto che ciò consentirebbe a Italgas di diversificare la propria presenza geografica al di fuori dell'Italia in direzione di un mercato in crescita, beneficiando di un framework normativo attualmente favorevole rispetto a quello italiano in termini di remunerazione prevista"."L'agenzia sottolinea, inoltre, come il prolungarsi dell'attesa per l'avvio delle nuove gare gas e le azioni prospettate dal management di Italgas in risposta ad un quadro regolatorio meno favorevole dal 2022 siano in grado di supportare la solidità finanziaria ed il credit rating della società".È stato, inoltre, riconosciuto l'impegno del Gruppo ad una gestione proattiva della propria struttura finanziaria, realizzata attraverso operazioni concluse sia sul mercatoobbligazionario sia su quello bancario durante gli scorsi mesi, che hanno permesso a Italgas".