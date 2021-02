Fire supera quota 1,2 mld di crediti gestiti per Amco

simone borghi 1 febbraio 2021 - 12:12

MILANO (Finanza.com)

Amco ha affidato a Fire un nuovo portafoglio di sofferenze e unlikely to pay per l'80% secured, relativi a privati e imprese. Si tratta di un portafoglio misto, acquisito da Amco a valle dell’operazione conclusa con Monte dei Paschi di Siena.Questa ulteriore aggiudicazione consolida la partnership fra il Gruppo Fire e Amco, già avviata nel 2018, e porta Fire a superare quota 1,2 miliardi di euro di crediti in gestione per Amco.“Abbiamo compiuto un’altra tappa verso gli obiettivi del piano industriale 2020-2023: rinnovare ed ampliare la partnership con Amco per la gestione del servicing non solo è fondamentale per il nostro futuro ma è anche l’attestazione più tangibile della qualità del lavoro svolto in questi anni” ha commentato Claudio Manetti, AD di Fire Spa, principale controllata del Gruppo Fire.