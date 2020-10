Fioccano sospensioni al ribasso sul Ftse Mib: stop per Bper (-6,5%), Buzzi e Leonardo

Titta Ferraro 28 ottobre 2020 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

Si intensificano ulteriormente le vendite a Piazza Affari. Il Ftse Mib è arrivato a cedere oltre il 4% scivolando sotto i 18mila punti, livello che non violava al ribasso dallo scorso 27 maggio. A pesare sul sentiment degli investitori gli effetti della rapida di diffusione del coronavirus con la prospettiva di nuovi blocchi totali in Francia a partire da domani. Anche la Germania potrebbe muoversi nella direzione di nuove chiusure per arginare la diffusione del virus. Sviluppi che alimentano i timori di una forte frenata economica in questi mesi.Negli ultimi minuti sospensioni al ribasso per Bper arrivata a cedere oltre il 6,5%. Stop per eccesso di ribasso anche per Buzzi (-7,05% a 17,88 euro) e Leonardo (-5,71% a 4,17 euro).