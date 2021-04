Ferrari trova slancio sul Ftse Mib, per analisti la Rossa non valuta M&A su marchi lusso

Titta Ferraro 8 aprile 2021 - 12:04

MILANO (Finanza.com)

Acquisti oggi sul titolo Ferrari che segna +0,94% a 177 euro. Gli investitori guardano con interesse alle ultime voci stampa che vedono la casa di Maranello pronta ad agire come aggregatore nella creazione di un leader nazionale del lusso compresi altri marchi italiani. A riportato è oggi MF Fashion, che specifica come la Ferrari abbia negato qualsiasi interesse per questo tipo di progetto. L'articolo segue il commento di ieri riportato su Exor che è considerato un potenziale candidato per investire in alcuni marchi italiani per creare un nuovo aggregatore del lusso. Indicazioni stampa che fanno seguito all'intervista di Giorgio Armani che ha aperto alla possibilità di aprire l'azionariato a un socio italiano."Come anche commentato dalla società, non ci aspettiamo che Ferrari investirà in diversi marchi di lusso", commenta Mediobanca Securities che mantiene rating neutral sul titolo del Cavallino Rampante.