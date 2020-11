Ferrari: per Akros ora target vale 200 euro, buone premesse per ultimo trimestre e 2021

Daniela La Cava 4 novembre 2020 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

Per Ferrari "il terzo trimestre 2020 è andato bene e le premesse per l'ultimo trimestre dell'anno e per l'esercizio 2021 sono molto buone". Lo scrivono oggi gli analisti di Banca Akros che hanno alzato il target price da 175 a 200 euro sul titolo del Cavallino Rampante, con la raccomandazione che è stata confermata ad 'accumulate' all'indomani dei risultati finanziari. "Sembra davvero che il quarto trimestre 2020 e l'esercizio 2021 saranno forti sia in termini di volumi e sia di mix prezzo", hanno commentato da Akros ricordando che Ferrari sta per svelare un nuovo modello entro la fine di quest'anno.