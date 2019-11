Ferrari, in uscita oggi i conti trimestrali: analisti vedono utili in calo, ricavi in rialzo

Daniela La Cava 4 novembre 2019 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Ferrari si muove in territorio positivo a Piazza Affari nel giorno della pubblicazione dei risultati del terzo trimestre. Il titolo del Cavallino Rampante trova posto tra i migliori titoli del Ftse Mib, mostrando un rialzo di oltre l'1,5% a 146,85 euro (con il saldo da inizio anno che sale a +66%).Secondo le stime di Equita, Ferrari dovrebbe registrare ricavi in rialzo del 6% a 891 milioni di euro nel terzo trimestre 2019, con l'Ebitda e l'Ebit rispettivamente in aumento del 7% a 297 milioni e del 4% a 211 milioni. L'utile netto dovrebbe invece calare del 44%, scivolando a 162 milioni dagli 287 milioni del penultimo trimestre 2018. "Riteniamo che la guidance di Ebitda venga confermata all’estremo superiore", indicano gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione 'hold' (tenere in portafoglio" su Ferrari, con target a 130 euro.Secondo il consensus raccolto da Bloomberg, il fatturato della Rossa di Maranello dovrebbe attestarsi a 885,66 milioni, con il profitto operativo atteso a 213,14 milioni e l'Ebitda a 296,44 milioni. Sempre secondo il consensus Bloomberg l'utile netto rettificato è atteso a 166,1 milioni.