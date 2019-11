Ferrari alza la guidance 2019, ricavi a 3,7 mld circa

Titta Ferraro 4 novembre 2019 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

Revisione al rialzo della guidance 2019 da parte di Ferrari. Il gruppo di Maranello ha alzato le previsioni sui principali indicatori: i ricavi netti sono adesso indicati a circa 3,7 miliardi di euro dagli oltre 3,5 miliardi indicati in precedenza. L'Adjusted EBITDA è atteso a circa 1,27 miliardi (da 1,2-1,25 miliardi), l'Adjusted EBIT a circa 0,92 miliardi (da 0,85-0,9 miliardi), l'utile diluito adjusted per azione (EPS) a 3,70-3,75 euro per azione (da 3,50-3,70). Infine il Free cash flow industriale a oltre 0,6 miliardi (da più di 0,55 miliardi).