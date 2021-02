Ferrari: Cigolani si dimette dal Cda in seguito a nomina a ministro

Redazione Finanza 16 febbraio 2021 - 18:27

MILANO (Finanza.com)

Ferrari ha reso noto che Roberto Cingolani ha comunicato alla Società le proprie dimissioni dalla carica di amministratore non esecutivo della Società e membro del Comitato di Governance e Sostenibilità del Consiglio di Amministrazione con effetto dal 13 febbraio 2021 quando è stato nominato Ministro del nuovo Governo Italiano.Commentando le dimissioni di Cingolani, John Elkann, Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato, ha dichiarato: “Vorrei esprimere i nostri sinceri ringraziamenti a Roberto per il suo dedicato contributo come membro del nostro Consiglio di Amministrazione e come membro del nostro Comitato di Governance e Sostenibilità e vorrei fargli i nostri migliori auguri per la sua nuova nomina."