Ferragamo vola a Piazza Affari: trimestre sopra le attese (analisti)

Alessandra Caparello 10 marzo 2021 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Viaggia in rialzo del 7% oggi a Piazza Affari il titolo Ferragamo conquistando la maglia rossa sul Ftse Mib. Nell’esercizio 2020, il Gruppo Salvatore Ferragamo ha realizzato Ricavi Consolidati pari a 916 milioni di euro, riportando un calo del 33,5% a tassi di cambio correnti (-33,4% a cambi costanti) rispetto ai 1.377 milioni di euro registrati nell’esercizio 2019. I Ricavi del quarto trimestre 2020, in miglioramento rispetto ai nove mesi, hanno registrato invece un calo del 20,4% a tassi di cambio correnti (-19,9% a cambi costanti.L’Utile Netto del Periodo segna una flessione di 72 milioni di euro (rispetto ai +87 milioni di euro dell’esercizio 2019). Tale significativo calo del fatturato nell’esercizio 2020, afferma il gruppo, è stato determinato dal diffondersi della pandemia dovuta al nuovo coronavirus e le conseguenti decisioni prese dai vari Stati in materia di blocchi delle attività commerciali e divieti e limitazioni del traffico internazionale.In ogni caso il trimestre è stato sopra le attese, come afferma Equita confermando fiducia sul cost cutting. Le prime nove settimane dell’anno 2021 mostrano un andamento positivo del canale retail e una decisa crescita delle vendite in Cina, Korea e del +85,6% nel canale digitale. Gli esperti della Sim confermano le stime di fatturato (2021 +19%, in linea col consensus, incluso retail +23% SSSg, i.e. 14% sotto il 2019), anche se dalla call non sono emerse indicazioni a supporto.