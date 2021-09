Ferragamo: Standard Ethics confermato outlook “positivo”

Daniela La Cava 23 settembre 2021 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha confermato l’outlook “positivo” a Salvatore Ferragamo. Il Corporate Rating attuale è “E”. La società toscana del lusso sta attraversando, spiegano gli analisti, una fase di transizione che interessa anche la corporate governance a causa di avvicendamenti negli incarichi apicali. Tuttavia, Standard Ethics, dall’analisi a più ampio spettro delle questioni Esg, conferma una prospettiva di miglioramento dell’attuale rating."Il modello di governo societario di Salvatore Ferragamo appare in linea con quello di molte società operanti nel settore della moda, caratterizzate da azionisti di controllo di lungo periodo, concentrazione azionaria ed una ridotta indipendenza degli organi apicali. Nondimeno, nel caso della società italiana, la strategia di sostenibilità, le policy e gli obbiettivi Esg appaiono ben inquadrati secondo le indicazioni internazionali; la rendicontazione extra finanziaria è in linea con le migliori pratiche di settore", segnalano gli esperti nel report. Gli analisti di Standard Ethics auspicano un rafforzamento di questa impostazione anche negli strumenti di governance (come il codice etico).