Fca reintroduce guidance 2020, stime basate su assenza di nuovi stop per Covid

Titta Ferraro 28 ottobre 2020 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

FCAreintroduce la guidance per l’intero esercizio 2020. Il colosso auto italo-statunitense, prossimo alla fusione con i francesi di PSA, indica un EBIT adjusted tra 3 e 3,5 miliardi di euro e Free cash flow industriale tra €(1,0) e €0.0 miliardi di euro. "Questa guidance assume che non vi siano ulteriori significative interruzioni a causa del Covid-19", rimarca FCA in una nota.