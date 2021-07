FMI alza stime su Italia: nel 2021 correrà più della Germania

Titta Ferraro 27 luglio 2021 - 17:07

MILANO (Finanza.com)

Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) vede l'economia italiana crescere con vigore quest'anno e il prossimo dopo il crollo dell'8,9% del PIL nel 2020. Le nuove stime del FMI indicano per l'Italia un +4,9% del PIL 2021 rispetto al +4,2% indicato in aprile. Nel 2022 la nuova stima è di +4,2%, 0,6 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di aprile.L'Italia è vista quindi fare meglio della Germania, il cui pil è stimato a +3,6% quest'anno e +4,1% nel 2022.