F2A lancia la digital-platform F2D per servizi di outsourcing HR dedicata a PMI e Start-up

Titta Ferraro 25 novembre 2020 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

F2A, società leader a livello nazionale nell'outsourcing in ambito HR e F&A, ha presentato oggi F2D, la prima digital-platform italiana per servizi di outsourcing per il Personale e l’Amministrazione dedicata a PMI e Start-up.L'attuale contesto legato al Covid ha alimentato un trend di crescita degli acquisti online B2B, indice di un progressivo cambiamento delle abitudini delle aziende, sempre più consapevoli delle potenzialità del mondo digitale.Pertanto F2A, controllata dal fondo Ardian, ha deciso di creare una piattaforma unica in Italia che, in puro stile e-commerce, permetta di acquistare online servizi in outsourcing per la gestione dell’impresa. Riservata esclusivamente alle PMI, cuore pulsante dell’economia italiana e 92% delle aziende attive, e alle Start-up, imprese digitali per eccellenza, F2D rappresenta una vera e propria evoluzione di un settore sino ad ora prettamente offline.Con F2D, rimarca una nota stampa, le aziende possono accedere in modo agile, rapido, integrato e soprattutto con un semplice click a servizi per il Personale e l’Amministrazione come la gestione delle risorse umane, l’elaborazione delle buste paga, la contabilità e molto altro. Grazie infatti ad un network selezionato di partner affidabili e capaci, start-up e piccole imprese hanno l’opportunità di ottenere facilmente anche evolute soluzioni in ambito legale, formativo o marketing, per citarne alcune.“F2D è l’elemento disruptive che mancava nel panorama italiano a sostegno degli imprenditori per snellire i processi e le attività amministrative. – dichiara Raul Mattaboni, Presidente di F2D/Amministratore Delegato di F2A. – Vogliamo rendere più democratico per le PMI l’accesso a servizi di eccellenza e contribuire alla loro trasformazione digitale. Nell’arco dei primi tre anni prevediamo di raggiungere oltre 1.000 aziende clienti e di inserire circa 35 nuovi professionisti”.Ad oggi hanno già aderito al progetto in qualità di partner 2AGroup, Doppia Elica, DoubleYou, iSapiens, JurisNet, Zucchetti Axess TMC e altre soluzioni sono in fase di rilascio per garantire un’offerta selezionata e ampia di servizi utili alle aziende.