F2A: Guido Jarach scelto come ceo di F2D

Titta Ferraro 10 marzo 2021 - 16:48

MILANO (Finanza.com)

Guido Jarach sarà il ceo di F2D, la nuova realtà di F2A, società - controllata dal fondo Ardian – leader a livello nazionale nell'outsourcing in ambito HR e FAS. Jarach guiderà la crescita di F2D, prima digital-platform italiana per servizi di outsourcing per il Personale e l’Amministrazione dedicata a PMI e Start-up, con l'obiettivo di renderla un vero e proprio punto di riferimento smart per PMI, start-up e liberi professionisti interessati a gestire le attività in modo agile, economico e digitale, risparmiando tempo prezioso da dedicare al proprio core business. Jarach approda in F2D dopo aver ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno di Quanta, multinazionale italiana nel settore dei servizi HR, prima come International Business Development Manager, poi come CEO e Member of the Board della partecipata svizzera del gruppo.“Sono stato immediatamente attratto dalla natura decisamente disruptive di F2D: una piattaforma rivoluzionaria che vende servizi consolidati, impiegando però tecnologie e canali del tutto innovativi. Inoltre, si rivolge ad un target - quello delle PMI e delle start-up – davvero molto importante ma fino ad ora poco soddisfatto digitalmente. Recentemente abbiamo anche predisposto un pacchetto dedicato ai freelance per aiutarli a snellire i processi e le attività di gestione del business.” – dichiara Jarach –. “F2D è, quindi, una soluzione che contribuisce ad accelerare all'interno del nostro Paese quel processo di digitalizzazione per il quale purtroppo l’Italia è ancora fortemente in ritardo. Una realtà che guarda al futuro”.“L’ingresso di Jarach come CEO, grazie al suo spirito internazionale e le sue comprovate doti manageriali, unite ad un'esperienza imprenditoriale di 7 anni maturata in ambito IT e Cybersecurity e al suo solido know-how del settore, darà un ulteriore slancio positivo a F2D”, commenta Raul Mattaboni, Presidente di F2D/Amministratore Delegato di F2A.