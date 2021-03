Exor: Equita dice ancora buy dopo l'affaire con Louboutin

Daniela La Cava 8 marzo 2021 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

La settimana parte sotto i riflettori per Exor fuori e dentro Piazza Affari. Il titolo della holding della famiglia Agnelli sale del 2,6% circa a quota 69,4 euro dopo l'annuncio della partnership con il big del lusso Christian Louboutin per accelerare la prossima fase dello sviluppo della società. In base ai termini dell’accordo Exor investirà 541 milioni di euro per diventare azionista al 24% di Christian Louboutin, al fianco dei suoi fondatori, e nominerà 2 dei 7 componenti del consiglio di amministrazione della società."La strategia Christian Louboutin, nota soprattutto nel segmento delle scarpe da donna, da uomo, articoli in pelle e accessori e prodotti di bellezza con circa 150 negozi al dettaglio gestiti direttamente in 30 paesi, prevede l`espansione geografica, in particolare in Cina, sviluppando la propria strategia di distribuzione multicanale, incluse le piattaforme di e-commerce", ricordano da Equita sottolineando che "questo investimento rappresenta il 2% del Nav di Exor lasciando la struttura finanziaria solida". Equita ha confermato la raccomandazione di acquisto (rating buy) su Exor, con target price di 80 euro.