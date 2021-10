Eni: tra le 10 Top Performer a livello mondiale per il reporting di sostenibilità

simone borghi 25 ottobre 2021 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

Eni è stata inclusa per il terzo anno consecutivo tra le 10 aziende più performanti per la sua reportistica di sostenibilità nell’analisi del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) che ha valutato 168 compagnie leader mondiali.Eni è stata riconosciuta come esempio di buona pratica per l’allineamento esplicito del suo approccio strategico alla sostenibilità con la mission e i risultati della valutazione di materialità nel suo report Eni for 2020. La strategia di Eni è incentrata sull'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e prevede piani per ulteriori argomenti materiali. Gli elementi valutati positivamente includono inoltre la solidità della roadmap di Eni per tutti i temi materiali del report e la panoramica completa dei progressi raggiunti nel 2020 insieme agli obiettivi di breve, medio e lungo termine che delineano il percorso futuro per ogni tema.