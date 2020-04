Eni, prosegue marcia rialzista: Goldman Sachs dice ancora buy

Daniela La Cava 2 aprile 2020 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la marcia rialzista di Eni a Piazza Affari grazie al rally delle quotazioni del petrolio, con il Wti e il Brent che segnano rialzi per oltre l'8 per cento. Sul Ftse Mib il titolo del Cane a sei zampe avanza di oltre il 6% a 9,76 euro beneficiando anche della valutazione di Goldman Sachs. Gli analisti della banca d'affari hanno confermato la raccomandazione di acquisto (rating buy) su Eni, con un target di 13 euro. Eni è una delle 'top pick' del settore oil europeo indicate dagli analisti della banca Usa.