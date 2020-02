Eni avvia il supercalcolatore HPC5, il più potente al mondo in ambito industriale

simone borghi 6 febbraio 2020 - 16:02

MILANO (Finanza.com)

Si è svolta oggi la cerimonia di inaugurazione del sistema di supercalcolo HPC5 di Eni. Il supercomputer, ospitato nel Green Data Center di Ferrera Erbognone, è uno strumento fondamentale per accelerare la transizione di Eni verso le energie del futuro.“Oggi Eni inaugura un’infrastruttura di supercalcolo dalle caratteristiche uniche al mondo in ambito industriale, in grado di potenziare e perfezionare ancora i più complessi processi aziendali a supporto delle attività delle persone Eni, accelerando il nostro processo di digitalizzazione e trasformazione. Questo è un momento importante nel percorso di transizione energetica. È un ulteriore passo avanti verso il traguardo globale che condividiamo con i partner tecnologici e di ricerca: rendere le energie di domani una realtà sempre più vicina” ha dichiarato Claudio Descalzi, ad di Eni.Il nuovo supercalcolatore affianca il sistema precedente (HPC4) triplicandone la potenza di calcolo, vale a dire 52 milioni di miliardi di operazioni matematiche svolte in un secondo. HPC5 è anche di fatto l’infrastruttura di supercalcolo dedicata al supporto di attività industriali più potente al mondo e porta l’azienda a superare un altro traguardo nel processo di digitalizzazione.