Enel avvia collaborazione strategica con Leonardo per soluzioni sostenibili

Redazione Finanza 14 dicembre 2020 - 16:55

MILANO (Finanza.com)

Enel e Leonardo hanno firmato una lettera di intenti per avviare una collaborazione strategica incentrata sui temi della sicurezza, dell’efficienza energetica, delle comunicazioni satellitari e della mobilità elettrica. La partnership prevede, oltre ad una serie di attività che le due aziende forniranno nei rispettivi business di riferimento, lo sviluppo e l’implementazione di nuove funzionalità e tecnologie per offerte specifiche dedicate ai propri clienti nel campo dell’efficienza energetica e della sicurezza. La collaborazione porterà allo sviluppo di soluzioni innovative sia nel settore dell’energia e della mobilità elettrica per quanto riguarda gli stabilimenti di Leonardo, sia nell’ambito della sicurezza, della digitalizzazione e delle comunicazioni satellitari a beneficio degli asset strategici di Enel.