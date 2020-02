Effetto Intesa-UBI trascina Piazza Affari, Bper scende fuori dal coro

Titta Ferraro 18 febbraio 2020 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari mantiene le marce alte nonostante il warning di Apple. L'annuncio a sorpresa dell'offerta di Intesa Sanpaolo su UBI mette le ali alle banche e il Ftse Mib segna i nuovi massimi pluriennali a 25.268 punti (+0,59%), in controtendenza rispetto alle altre borse che pagano il warning lanciato da Apple sui suoi risultati relativi al primo trimestre del 2020, a causa dell'impatto del coronavirus. Ieri sera il colosso di Cupertino ha fatto sapere che la ripresa della produzione nelle sue linee di assemblaggio in Cina è stato più lento del previsto e che quindi diventa difficile ora raggiungere il suo obiettivo di fatturato per il trimestre gennaio-marzo. Torna poi sul tavolo la questione dei rapporti commerciali Cina-Usa con l'indiscrezione secondo cui l'amministrazione Trump starebbe pianificando una modifica delle normative statunitensi in modo da bloccare le forniture di componenti al gruppo cinese Huawei.Spicca oggi l'exploit di UBI (+26% a 4,41 euro). Nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio Intesa Sanpaolo offrirà 17 azioni proprie ogni 10 azioni di Ubi. Intesa Sanpaolo prevede sinergie annue ante imposte pari a 730 milioni di euro a regime, 680 milioni entro il 2023 e ulteriori 50 milioni entro il 2024, di cui 510 milioni da costi (pari a circa il 5% dei costi pro-forma 2019 del Gruppo risultante dall’operazione) e, tenendo conto delle dissinergie, 220 milioni da ricavi (pari a circa l’ 1% dei ricavi pro-forma 2019 del Gruppo risultante dall’operazione). L'utile netto del Gruppo risultante dall’operazione è visto superiore a 6 miliardi di euro dal 2022.Il titolo Intesa Sanpaolo sale di oltre il 3% a 2,61 euro. Tra le altre banche rialzi consistenti per Unicredit (+2%) e soprattutto Banco BPM (+12%). Segno meno invece per Bper (-2%) che nell'ambito dell'operazione Intesa-UBI rileverà 400-500 filiali dell’entità derivante dalla maxi operazione.