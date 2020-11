ENI fa 13 e giganteggia sul Ftse Mib. Rush di +30% per il titolo da minimi fine ottobre

Redazione Finanza 9 novembre 2020 - 15:43

Impennata verticale per ENI che svetta oggi sul Ftse Mib guidando il rally prepotente di Piazza Affari sull'onda del newsflow positivo sul fronte vaccino anti-Covid che ha messo le ali alle Borse e il petrolio WTI segna +10%.Il titolo ENI è arrivato in questi minuti a segnare oltre +13% in area 7,44 euro, dando così ulteriore brillantezza al recupero già messo in atto settimana scorsa. Rispetto ai minimi pluriennali toccati il 29 ottobre (minimo intraday a 5,73 euro), il titolo del colosso energetico segna un rimbalzo del 29% circa.In generale è tutto il settore oil a volare oggi con l'Euro Stoxx oil & gas che viaggia a oltre +10%. A Milano balzo dell'11,4% per Saipem e del 10,4% per Tenaris.