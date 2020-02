Due dipendenti di Intesa Sanpaolo positivi al coronavirus

Titta Ferraro 28 febbraio 2020 - 22:29

Positività al coronavirus anche di due dipendenti di Intesa Sanpaolo. Poche ore dopo il caso di positività reso noto da Unicredit, è la banca guidata da Carlo Messina ad annunciare di essere stata informata che due dipendenti con sede di lavoro a Sesto San Giovanni (MI) e Lodi sono risultati positivi al test del Coronavirus (COVID - 19). La Banca, appena appresa la notizia. ha posto immediatamente in essere tutte le procedure necessarie a tutelare la salute del personale (e di tutti i clienti e fornitori) e a evitare la diffusione del virus, sulla base delle ordinanze delle Autorità di Sanità Pubblica nazionali e territoriali. Una delle persone dipendenti di Intesa Sanpaolo opera presso la filiale di Via Volturno a Lodi, chiusa fino a nuova comunicazione in quanto soggetta ad attività di sanificazione. La seconda persona non opera a contatto con il pubblico; entrambi sono seguiti dalle Autorità Sanitarie che ne hanno disposto l’allontanamento dal lavoro. I colleghi in stretto contatto con i due casi positivi sono stati precauzionalmente invitati ad osservare il previsto periodo di isolamento domiciliare. Nelle attività di tutela Intesa Sanpaolo è assistita da personalità qualificate in materia di medicina del lavoro appartenenti a primarie istituzioni sanitarie nazionali. “Vorrei esprimere la mia vicinanza ai nostri colleghi risultati positivi al test del Coronavirus e alle loro famiglie, confidando che tutto si risolva presto e per il meglio. La notizia ci ha molto colpiti ma non ci trova impreparati. Dai primi momenti di diffusione del virus in Cina, dove abbiamo molte attività, e da tempo anche in Italia ci siamo attrezzati per assicurare alle persone di Intesa Sanpaolo, ai clienti, ai territori dove operiamo la miglior tutela possibile, intervenendo con tempestività, supportati da primari esperti in campo medico, e in continuo coordinamento con le autorità nazionali e locali”, ha dichiarato il CEO e Consigliere delegato Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.