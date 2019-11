Dividendi: oggi stacco acconto cedola per 4 titoli del Ftse Mib, prima volta per Poste

Titta Ferraro 18 novembre 2019 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Giornata di dividendi per alcune big del Ftse Mib. Oggi staccheranno l'acconto cedola 4 titoli dell'indice principale con dividend yield tra l’1% e l’1,5% circa per Recordati (0,48 euro), Tenaris (0,1182 euro) e Terna (0,0842 euro). Spicca la novità di Poste Italiane che in occasione dell’approvazione dei conti del terzo trimestre ha approvato la distribuzione di un acconto del dividendo ordinario pari a 0,154 euro per azione, con yield dell’1,4% circa. L’acconto sarà messo in pagamento a decorrere dal 20 novembre, con data stacco della cedola al 18 e record date al 19 novembre.Fuori dal Ftse Mib acconto cedola anche per Banca Mediolanum (0,21%) con yield sostanzioso del 2,2%, e Danieli (0,15 euro per le azioni risparmio e 0,1707 per quelle risparmio).