Diritti Serie A: TIM pronta a un assist da 1 miliardo a Dazn

TIMavrebbe stretto un accordo con Dazn per offrire un supporto distributivo, tecnologico e finanziario (circa un miliardo di euro in tre stagioni) nel caso la piattaforma di streaming si aggiudicasse l'asta della Lega Calcio di Serie A. A riportarlo è l'agenzia Bloomberg che parla di un impegno di Tim pari al 40% di quanto offerto da Dazn per ottenere i diritti della Serie A di 7 match per ogni turno di campionato (l'offerta Dazn è 840 milioni all'anno per tre anni).