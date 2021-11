Directa Sim avvia processo quotazione a Piazza Affari su mercato Euronext Growth Milan

Titta Ferraro 8 novembre 2021 - 17:30

MILANO (Finanza.com)

Directa Sim, first mover nel trading online in Italia, ha avviato il processo di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ex AIM Italia). L’Assemblea dei Soci di Directa Sim ha approvato oggi il progetto di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e un aumento del capitale sociale finalizzato a consentire l’ingresso nella compagine dei soci di nuovi investitori e raccogliere così risorse finanziarie aggiuntive da destinare allo sviluppo di un ramo d’azienda per l’offerta alla clientela, accanto ai servizi tradizionali di trading online, anche di servizi di consulenza e gestione dei propri patrimoni.Il collocamento funzionale alla raccolta del nuovo capitale e alla creazione del flottante necessario alla quotazione sarà diretto verso investitori istituzionali e, quali investitori retail, in via riservata verso i clienti di Directa Sim. Il perfezionamento dell’operazione è previsto per il prossimo mese di dicembre.Nel processo di quotazione in corso Directa è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Euronext Growth Advisor, da Ambromobiliare, quale Advisor finanziario, dallo Studio Maviglia & Partners, quale consulente legale, e da Deloitte, come società di revisione. MiT Sim svolgerà il ruolo dello Specialist.