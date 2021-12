Directa Sim: 22 dicembre inizio negoziazioni su Euronext Growth Milan

Alessandra Caparello 8 dicembre 2021 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

Directa Sim ha ricevuto ordini per un ammontare di azioni molto superiore al numero massimo di azioni oggetto di Offerta per la quotazione su Euronext Growth Milan.L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Directa Sim su Euronext Growth Milan è previsto per il giorno 22 dicembre 2022. Nel processo di quotazione in corso Directa Sim è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator ed Equity Research provider, da MiT Sim quale Co - Global Coordinator, da Ambromobiliare, quale Advisor finanziario, dallo Studio Maviglia & Partners, quale consulente legale, da Deloitte, come società di revisione, da BeCap per l’elaborazione del business plan. MiT Sim svolgerà il ruolo di Specialist. Directa Sim ha svolto anche il ruolo di Collocatore per l’offerta retail e professionale.