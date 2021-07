Cybersecurity, patto tra Leonardo e A2A per sviluppare nuove soluzioni nel settore energia

Luca Losito 27 luglio 2021 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Un accordo per l'aumento della sicurezza informatica, si può riassumere così il senso dell'importante partnership siglata da Leonardo e A2A. L'obiettivo è quello di testare sul campo nuovi prototipi di soluzioni sviluppati per rispondere alle specifiche esigenze di cibersecurity delle infrastrutture energetiche.La sperimentazione riguarderà in particolare l’analisi del rischio informatico degli asset e dei servizi digitali, la virtualizzazione dei test applicativi e la protezione delle postazioni dedicate al controllo degli impianti. Si tratta di processi critici per la protezione di infrastrutture strategiche, fondamentali per cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione del sistema energetico verso digitalizzazione e decentralizzazione, proseguendo così nel percorso di transizione energetica intrapreso.Le nuove soluzioni, attualmente in fase di implementazione nel centro di ricerca per la cybersecurity di Leonardo, saranno sperimentate, in base a uno specifico Memorandum of Understanding (MoU) siglato tra le due aziende, sugli impianti e sulle reti di A2A, con un particolare focus sui processi di generazione di energia e di distribuzione.