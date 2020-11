Cucinelli: Mediobanca conferma rating neutral, attesi spunti operativi da conference call di oggi

Redazione Finanza 19 novembre 2020 - 13:07

MILANO (Finanza.com)

Brunello Cucinelli comunicherà oggi a mercati chiusi i risultati dei primi 9 mesi del 2020, con una conference call prevista a partire dalle 18. Gli analisti di Mediobanca Securities, che confermano la raccomandazione neutral e il target di 26,2 euro sul gruppo umbro, ricordano che sono già stati comunicati ad ottobre i dati sulle vendite. In particolare, il terzo trimestre 2020 si è chiuso con ricavi in crescita del 3,6% a 174 milioni di euro e pari a 379 milioni nei nove mesi (-17,5% a/a, -17,4% ex forex).Nel corso della conference call "ci aspettiamo che il management si concentri sull'attuale contesto operativo e confermi le sue previsioni per il 2020 e il 2021", aggiungono da Mediobanca Securities.