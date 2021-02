Crisi di governo: Mario Draghi convocato al Quirinale

Titta Ferraro 2 febbraio 2021 - 21:41

MILANO (Finanza.com)

Ilpresidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato Mario Draghi al Quirinale per domani alle 12. "Serve un governo di alto profilo, darò presto un incarico non politico", ha detto il capo dello Stato dopo l'incontro al Quirinale con Roberto Fico. Oggi si è consumata la rottura delle trattative per vagliare la possibilità di un nuovo governo politico a guida Conte.