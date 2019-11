Credit Agricole non esclude M&A in Italia, Creval sale su appeal speculativo

Daniela La Cava 15 novembre 2019 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

Creval sale a Piazza Affari dove mostra un rialzo di quasi il 4 per cento. Il mercato sta analizzando le dichiarazioni del direttore finanziario di Credit Agricole, Jerome Grivet, che non esclude operazioni di M&A in Italia. Nel corso di una conferenza Grivet non ha escluso che l'istituto francese prendere in considerazioni operazioni di M&A "soprattutto in Italia, Polonia e asset management", precisando tuttavia che "la banca non vuol avere che fare con gli NPL"."A luglio 2018 Credit Agricole aveva acquisito il 5% del Creval e queste dichiarazioni potrebbero far aumentare l`appeal speculativo sul titolo", commentano gli esperti di Equita che confermano la raccomandazione buy su Creval. Gli esperti rciordano inoltre che "dopo la cessione da 800 milioni di NPL prevista per la prima parte del 2020, l`Npe Ratio di Creval dovrebbe scendere in area 7 per cento.