Costamp Group: completata la cessione da parte di Co.Stamp del 2,28% del capitale

simone borghi 26 novembre 2019 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

È stata completata la vendita di complessive 972.000 azioni ordinarie di Costamp Group (pari al 2,28% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.652.400 milioni di euro, al lordo di oneri e commissioni. Lo comunica Co.Stamp, primo azionista della società specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, che a seguito del completamento dell’operazione detiene complessive 38.768.407 azioni (pari al 90,99% del capitale sociale di Costamp).L’operazione, realizzata attraverso un accelerated bookbuilding rivolto a investitori qualificati italiani ed esteri, si è chiusa ad un prezzo pari a 1,70 euro per azione per complessivi 1.652.400 euro. L’operazione sopra descritta si inserisce nell’ambito delle attività finalizzate al ripristino di un flottante sufficiente ad assicurare l’andamento regolare delle negoziazioni delle azioni di Costamp Group.